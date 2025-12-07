مستوطنون يرعون مواشيهم في بلدة مخماس شمال القدس

أقدم مستوطنون، يوم الأحد، على رعي أبقارهم ومواشيهم في أراضي بلدة مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المستوطنين قاموا برعي أبقارهم ومواشيهم في منطقة "الدوير" شرق البلدة.

يذكر أن مستوطنين أطلقوا أمس أبقارهم داخل حقول زيتون يملكها مواطنون في منطقة "وادي البرادية" في قرية مخماس، قبل أن يحاولوا الاعتداء على مساكن المواطنين في المنطقة، إلا أنّ وجود الشبان وتصديهم لهم حال دون ذلك، ما اضطرهم إلى الانسحاب.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصاعدا في هجمات المستوطنين، شملت حرق الممتلكات والاعتداء على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وسط اتهامات للجيش الإسرائيلي بعدم التدخل.

ووفق معطيات نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد شهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 621 اعتداءً ارتكبها المستوطنون، في واحدة من أعلى الموجات المسجّلة.

المصدر / فلسطين أون لاين