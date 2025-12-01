في اليوم الـ52 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" شن غارات جوية وقصف مدفعي على عدة مناطق في القطاع، في خرق متواصل وانتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

ارتقى شهيد برصاص الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال "الإسرائيلي" غارات على مناطق عدة على طول "الخط الأصفر" شرقي قطاع غزة، مستهدفا بالقصف الصاروخي شرقي حييْ الشجاعية والتفاح.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من خان يونس داخل الخط الأصفر في قطاع غزة، فيما أطلقت مروحيات "إسرائيلية" النار في المناطق الشرقية من خان يونس.

وأفادت مصادر محلية باستهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعدد من قذائف المدفعية.

وفي السياق، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال ارتكب خلال 50 يوماً على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ،591 خرقاً أسفرت عن 357 شهيداً و903 مصابين و38 اعتقالاً تعسفياً.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أن الاعتداءات شملت 164 إطلاق نار مباشر و25 توغلاً و280 قصفاً و118 نسفاً لمنازل ومنشآت مدنية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وأدان المكتب بشدة هذه الخروقات، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، ومطالبًا الولايات المتحدة والوسطاء ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات وإلزام الاحتلال بالاتفاق.



المصدر / فلسطين أون لاين