فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فضيحة مدوّية.. سفير سابق لدى السلطة يكشف عن تفاصيل بيع عقارات لمنظمة التحرير في لبنان

ميرا.. طفلة فقدت عظم رأسها وحلم الطفولة في أتون الحرب

الاحتلال يجبر عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها بمدينة جنين

بنك القرنيات في غزة.. حلم عالق بين الحرب والأمل

الحرم الإبراهيمي.. صراع طويل على الوجود والهوية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

نتنياهو يطلب العفو.. "إسرائيل" تتحول إلى "ديمقراطية الشخص الواحد" دون احتكام للقانون

تفاعل عالمي واسع وإدانات لجريمة قتل الطفلين الشقيقين أبو عاصي

موعد مباراة قطر ضد فلسطين في افتتاح كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

إزالة اسم "هرتسوغ" من حديقة في إيرلندا.. "لتكن فلسطين حرة"

محدث الاحتلال يواصل خروقات وقف إطلاق النَّار في غزَّة

01 ديسمبر 2025 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
...
المكتب الحكومي يوثّق 591 خرقاً للهدنة في غزة

في اليوم الـ52 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" شن غارات جوية وقصف مدفعي على عدة مناطق في القطاع، في خرق متواصل وانتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

ارتقى شهيد برصاص الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال "الإسرائيلي" غارات على مناطق عدة على طول "الخط الأصفر" شرقي قطاع غزة، مستهدفا بالقصف الصاروخي شرقي حييْ الشجاعية والتفاح.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من خان يونس داخل الخط الأصفر في قطاع غزة، فيما أطلقت مروحيات "إسرائيلية" النار في المناطق الشرقية من خان يونس.

وأفادت مصادر محلية باستهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعدد من قذائف المدفعية.

وفي السياق، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال ارتكب خلال 50 يوماً على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ،591 خرقاً أسفرت عن 357 شهيداً و903 مصابين و38 اعتقالاً تعسفياً. 

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أن الاعتداءات شملت 164 إطلاق نار مباشر و25 توغلاً و280 قصفاً و118 نسفاً لمنازل ومنشآت مدنية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي. 

وأدان المكتب بشدة هذه الخروقات، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، ومطالبًا الولايات المتحدة والوسطاء ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف الاعتداءات وإلزام الاحتلال بالاتفاق.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #خروقات وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة