إصابات وتدمير للممتلكات بهجمات للمستوطنين في الخليل

أصيب ستة مواطنين، مساء يوم السبت، جراء هجوم شنه مستوطنون على المواطنين في منطقة الحواور ببلدة حلحول شمال الخليل، فيما هاجم آخرون مزارعين ومركبات في مناطق أخرى من المدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا بحماية جنود الاحتلال وهم مدججين بالسلاح منازل المواطنين في منطقة الحواور ببلدة حلحول ما تسبب بإصابة ستة مواطنين من عائلة كرجة.

وذكرت المصادر أن من بين المصابين، سيدة حامل بجروح وكدمات عولجوا على أثرها ميدانيا، ونقلت من قبل طواقم الاسعاف إلى مستشفى الهلال الاحمر ببلدة حلحول لتلقي العلاج.

في السياق، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مواطن واحتجزت أربعة آخرين في بلدة بيت أولا غرب الخليل.

من جانب آخر، طرد مستوطنون وقوات الاحتلال المزارعين ومنعوهم من الدخول لأراضيهم وحراثتها بمنطقة حواره شرق يطا وأعلنوها عسكرية مغلقة لمدة 24 ساعة.

كما احتجز مستوطنون عددا من المواطنين خلال محاولتهم الوصول لأراضيهم وفلاحتها في قرية البرج جنوب الخليل ومنعوهم من الوصول اليها.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن بسام النواجعة من منطقة خلة الفرا غرب يطا.

وحسب بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه، عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفًا واعتقال ما يزيد على 20 ألفًا و500 شخص منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر 2023.

كما طالت الاعتداءات الممتلكات الزراعية، حيث تم تدمير واقتلاع نحو 48 ألفاً و728 شجرة، بينها 37 ألفاً و237 شجرة زيتون.

المصدر / فلسطين أون لاين