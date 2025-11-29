فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خلفت 166 إصابة.. قوات الاحتلال تنسحب من طوباس

إصابات وتدمير للممتلكات بهجمات للمستوطنين في الخليل

مؤتمر دولي في الدوحة يناقش صراع السرديات الإعلامية في الحرب على غزة

مستوطنون يهاجمون قرية المغير شرق رام الله

الاحتلال يُعيد رسم الضفة بالقوة.. مخيمات فلسطينية على طريق التدمير والتفريغ

بن غفير يتوعد بإلغاء التحقيق في حوادث إطلاق النار على الفلسطينيين

حماس: جرائم الحرب في الضفة تتصاعد والمجتمع الدولي مطالب بالتدخل

حصيلة ضحايا الإبادة ترتفع إلى 70,100 شهيدًا و170,983 إصابة

"حماس" تدعو أبناء الضفة لشدِّ الرحال إلى المسجد الإبراهيمي والتصدي لمخططات تهويده

قاسم: لم نلمس تحسنًا حقيقيًا في تدفق المساعدات إلى غزَّة والأرقام المعلن عنها مضللة

إصابات وتدمير للممتلكات بهجمات للمستوطنين في الخليل

29 نوفمبر 2025 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
...
المستوطنون دمروا واقتلعوا نحو 48 ألفاً و728 شجرة منذ أكتوبر 2023

 أصيب ستة مواطنين، مساء يوم السبت، جراء هجوم شنه مستوطنون على المواطنين في منطقة الحواور ببلدة حلحول شمال الخليل، فيما هاجم آخرون مزارعين ومركبات في مناطق أخرى من المدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا بحماية جنود الاحتلال وهم مدججين بالسلاح منازل المواطنين في منطقة الحواور ببلدة حلحول ما تسبب بإصابة ستة مواطنين من عائلة كرجة.

وذكرت المصادر أن من بين المصابين، سيدة حامل بجروح وكدمات عولجوا على أثرها ميدانيا، ونقلت من قبل طواقم الاسعاف إلى مستشفى الهلال الاحمر ببلدة حلحول لتلقي العلاج.

في السياق، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مواطن واحتجزت أربعة آخرين في بلدة بيت أولا غرب الخليل.

من جانب آخر، طرد مستوطنون وقوات الاحتلال المزارعين ومنعوهم من الدخول لأراضيهم وحراثتها بمنطقة حواره شرق يطا وأعلنوها عسكرية مغلقة لمدة 24 ساعة.

كما احتجز مستوطنون عددا من المواطنين خلال محاولتهم الوصول لأراضيهم وفلاحتها في قرية البرج جنوب الخليل ومنعوهم من الوصول اليها.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن بسام النواجعة من منطقة خلة الفرا غرب يطا.

وحسب بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه، عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفًا واعتقال ما يزيد على 20 ألفًا و500 شخص منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر 2023.

كما طالت الاعتداءات الممتلكات الزراعية، حيث تم تدمير واقتلاع نحو 48 ألفاً و728 شجرة، بينها 37 ألفاً و237 شجرة زيتون.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الضفة الغربية #عنف المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة