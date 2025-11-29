حصيلة ضحايا الإبادة ترتفع إلى 70,100 شهيدًا و170,983 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة "الإسرائيلية" إلى 70,100 شهيدًا و170,983 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2023م.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم السبت، إن شهيدين وصلا إلى مستشفيات قطاع غزة أحدهما شهيد جديد، والآخر انتشال، إلى جانب 11 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأكدت أنه دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 بلغ إجمالي الشهداء 354 والإصابات 906 في حين انتشلت جثامين 606 شهداء.

وأشارت إلى إضافة عدد 299 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء من تاريخ 21/11/2025 الى 28/11/2025.

المصدر / فلسطين أون لاين