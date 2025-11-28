"حماس": الاحتلال يهدف لتدمير مخيم جنين وتغيير الواقع الديمغرافي في الضَّفة

فلسطين أون لاين

28 نوفمبر 2025 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
الاحتلال يعلن نيّته هدم 24 منزلا بمخيم جنين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ إعلان الاحتلال "الإسرائيلي" نيّته هدم أربعة وعشرين منزلاً جديداً في مخيم جنين للاجئين اليوم؛ يمثِّل إعلاناً عن تنفيذ جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الجمعة، أنَّ ما يحدث في جنين تصعيد خطير في سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال ضد شعبنا، ومحاولاته تدمير المخيم وفرض التهجير القسري الدائم على سكانه، تنفيذاً لمخططات الضم وتغيير الواقع الديمغرافي في الضفة.

ودعتْ الدول العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له شعبنا في الضفة من عدوان شامل، وضرورة التحرك لفرض العقوبات الرادعة على حكومة الاحتلال الفاشية.

كما طالبت "حماس" بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية شعبنا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، الذي يواجه إبادة ممنهجة وشاملة.

