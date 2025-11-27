فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لطلبة غزة: "التعليم" تعلن تمديد التسجيل وتعديل المباحث لعامي 2024 و2025 (المواعيد والآلية)

مستوطنون يحرقون مسجدًا ويخطون شعارات قربه بسلفيت

تصنيف ألوان الفظائع والأهوال من غزة إلى الفاشر

قاسم: الاحتلال يعرقل حلول أزمة مقاتلي رفح لأسباب سياسيَّة

الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النَّار في غزَّة

المحررة الهمص تكشف: هكذا اختطفتني عصابات أبو شباب وسلّمتني للاحتلال (شاهد)

قراصنة يخترقون محطات حافلات "إسرائيلية" ويبثون خطابات لأبو عبيدة

بالأسماء... الاحتلال يفرج عن 5 أسرى من غزَّة بينهم الممرِّضة الهمص

أمام الكاميرا... قوَّات الاحتلال تعدم شابَّين بعد محاصرتهما في جنين

لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يُواصل عدوانه على طوباس

بالأسماء... الاحتلال يفرج عن 5 أسرى من غزَّة بينهم الممرِّضة الهمص

27 نوفمبر 2025 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، الخميس، عن 5 أسرى من قطاع غزة بعد شهور من اعتقالهم في سجون يعانون فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقال مكتب الأسرى، في منشور على "تلغرام": "وصول 5 أسرى لمستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال، بينهم الأسيرة تسنيم الهمص ابنة الطبيب الأسير لدى الاحتلال، مروان الهمص، والذي اختطفته قوات قبل عدة أسابيع من مكان عمله غرب خانيونس".

والشهر الماضي، اختطفت سلطات الاحتلال الممرضة تسنيم مروان شفيق الهمص، من منطقة المواصي في خانيونس جنوب قطاع غزة، محتجزة حاليًا في سجن عسقلان.

واتهمت عائلة الهمص في قطاع غزة، قوة خاصة تابعة لمجموعات يقودها العميل "ياسر أبو شباب" بالمسؤولية عن اختطاف ابنتهم الحكيمة تسنيم مروان شفيق الهمص، مؤكدةً بأنها "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال وأعوانه من العملاء والخونة.

وقالت العائلة في بيانها،  إن هذه الحادثة تأتي استكمالاً لجريمة سابقة تمثلت في اختطاف والدها الدكتور مروان شفيق الهمص على يد نفس المجموعات.

ولا يزال يقبع في بسجون "إسرائيل" أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.

  • أسماء الأسرى المحررين، الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، هم:
  • 1-تسنيم مروان شفيق الهمص 22 سنة 
    2-محمد نصرالله سلمان فياض 39 سنة 
    3-محمود نمر على بشير 57 سنة 
    4-محمد عزمي محمود العمصى 37 سنة 
    5-خميس محمد محمد ابو وردة 58 سنة
#قطاع غزة #غزة #الأسرى #سجون الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة