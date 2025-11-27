بالأسماء... الاحتلال يفرج عن 5 أسرى من غزَّة بينهم الممرِّضة الهمص

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، الخميس، عن 5 أسرى من قطاع غزة بعد شهور من اعتقالهم في سجون يعانون فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقال مكتب الأسرى، في منشور على "تلغرام": "وصول 5 أسرى لمستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن أفرج عنهم الاحتلال، بينهم الأسيرة تسنيم الهمص ابنة الطبيب الأسير لدى الاحتلال، مروان الهمص، والذي اختطفته قوات قبل عدة أسابيع من مكان عمله غرب خانيونس".

والشهر الماضي، اختطفت سلطات الاحتلال الممرضة تسنيم مروان شفيق الهمص، من منطقة المواصي في خانيونس جنوب قطاع غزة، محتجزة حاليًا في سجن عسقلان.

واتهمت عائلة الهمص في قطاع غزة، قوة خاصة تابعة لمجموعات يقودها العميل "ياسر أبو شباب" بالمسؤولية عن اختطاف ابنتهم الحكيمة تسنيم مروان شفيق الهمص، مؤكدةً بأنها "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال وأعوانه من العملاء والخونة.

وقالت العائلة في بيانها، إن هذه الحادثة تأتي استكمالاً لجريمة سابقة تمثلت في اختطاف والدها الدكتور مروان شفيق الهمص على يد نفس المجموعات.

ولا يزال يقبع في بسجون "إسرائيل" أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية وفلسطينية.