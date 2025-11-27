أبرز التطورات... الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النَّار في غزَّة

في اليوم الـ48 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته عبر القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق في القطاع.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، وصول 14 شهيدًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 5 شهداء جدد و9 جثامين جرى انتشالها من تحت الركام.

وأكدت الوزارة، في بيانها اليومي، أن عددًا من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم نتيجة الدمار واستمرار المخاطر الميدانية.

وأشار التقرير الإحصائي اليومي إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 352، بينما بلغ عدد الإصابات 896، في حين وصل عدد الجثامين المنتشلة إلى 605.

وفي أبرز التطورات الميدانية

أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها صوب المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف منطقة "الشيخ ناصر" شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجددت قوات الاحتلال الغارات الجوية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما نفذ الاحتلال عملية نسف مع إطلاق نار مكثف من مروحياته خلف الخط الأصفر شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وذكرت مصادر صحفية، أن الاحتلال "الإسرائيلي" شن غارات جوية على مناطق خلف الخط الأصفر شرقي مدينة غزة.

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

المصدر / فلسطين أون لاين