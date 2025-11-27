شهيد برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين

استشهد مساء أمس الأربعاء، شاب إثر إصابته برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة، إن الشاب أسامة كميل (20 عاماً) استشهد متأثراً بإصابته مساء اليوم برصاص الاحتلال في بلدة قباطية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر محلية أن شاباً أصيب برصاص الاحتلال في البطن خلال تواجده في منطقة المقاهي في قباطية، وجرى نقله الى المستشفى، ليعلن عن استشهاده.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قباطية في وقت سابق من مساء اليوم ونشرت الفرق الراجلة في الشوارع، وفرق القناصة، وأطلقت الرصاص الحي وداهمت منزلاً وفتشته.

وباستشهاد كميل يرتفع عدد شهداء محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون ثاني يناير الماضي الى 57 شهيد.