الاحتلال يشنُّ عدوانًا واسعًا في طوباس ومحيطها

26 نوفمبر 2025 . الساعة 07:35 بتوقيت القدس
نفّذ الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ ساعات فجر يوم الأربعاء،  عمليات عسكرية واسعة في محافظة طوباس والبلدات المجاورة،  شمالي الضفة الغربية

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال دفع بتعزيزات كبيرة إلى طمون وطوباس وتياسير وعقابا، مترافقة مع حملة مداهمات وعمليات اقتحام لمنازل المدنيين واستخدام بعضها ثكنات عسكرية بعد إجبار العديد من العائلات على مغادرتها.

وقالت المصادر، إن القوات "الإسرائيلية" أغلقت الطرق بالسواتر الترابية خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس، وذلك بعد بدء جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في المحافظة تشمل المدينة وبلدات مجاورة.

وفي الأجواء، سجل نشاط مكثف لطائرات الأباتشي التي أطلقت نيران رشاشاتها على المرتفعات الجبلية، في حين أفادت مصادر محلية بأن الطائرات نفسها فتحت النار في أجواء مدينة طوباس.

وفي ظل الاقتحامات المستمرة، تواصل قوات الاحتلال مداهماتها في بلدة طلوزة، إضافة إلى نصب حاجز عسكري في طريق الباذان بمدينة نابلس.

وأعلنت محافظة طوباس تعليق الدوام في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة اليوم الأربعاء، مع التحول إلى نظام التعليم الإلكتروني في المدارس، وذلك في ظل العملية العسكرية المتواصلة في المحافظة ومحيطها.

