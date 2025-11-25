رابط التسجيل... التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الصين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التقديم لمنح دراسية في جمهورية الصين الشعبية للعام الأكاديمي 2026/2027، وذلك في إطار تعزيز فرص التعليم العالي أمام الطلبة الفلسطينيين وتوسيع آفاقهم الأكاديمية والبحثية.

وتشمل هذه المنح برامج الماجستير والدكتوراه في تخصصات متعددة، بما يتيح للطلبة إمكانية الالتحاق بأرقى الجامعات الصينية والاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية. للاطلاع على تعليمات المنحة اضغط هنا.

وأكدت الوزارة أن آلية التقديم تتطلب من الطلبة تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بالحكومة الصينية عبر المنصة المخصصة للاطلاع على دليل تقديم الطلب الصيني اضغط هنا، ومن ثم استكمال الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة وفق التعليمات المنشورة، مع ضرورة تسليم الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول حتى موعد أقصاه الأحد الموافق 25 كانون الثاني 2026. لتقديم الطلب الالكتروني الخاص بالوزارة اضغط هنا.

وسيتم استقبال الطلبات في مقر الوزارة بمدينة رام الله، إضافة إلى مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس، فيما يلتزم طلبة قطاع غزة بتحميل الوثائق عبر الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة، على أن تُسلَّم لاحقاً في مقر الوزارة.

وشددت الوزارة على أن أي طلب غير مكتمل يعتبر لاغياً، داعية الطلبة إلى الالتزام بالتعليمات والمواعيد المحددة لضمان المنافسة على هذه المنح التي تأتي في إطار التعاون الأكاديمي بين فلسطين والصين، وتهدف إلى تمكين الطلبة من مواصلة دراساتهم العليا والمساهمة في تطوير المجتمع الفلسطيني من خلال البحث العلمي والمعرفة المتقدمة. لتحميل النموذج الطبي الصيني اضغط هنا.