"خروقات إسرائيلية متواصلة".. غارات ونسفٌ للمنازل شرقي غزة وخانيونس

في اليوم الـ46 من بدء اتفاق وقف إطلاق النَّار في غزَّة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته عبر القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق في القطاع، مخلفًا شهداء وإصابات.

وأعلن مجمع ناصر الطبي، يوم الثلاثاء، عن استشهاد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة بني سهيلا داخل الخط الأصفر شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشنت طائرة حربية "إسرائيلية" غارة خلف الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما نفّذ الاحتلال عمليات نسف لعدد من المباني شرقي مدينة غزة، خلف الخط الأصفر.

ومن جهته، حذَّر الدفاع المدني في غزة من توقف مركباته لعدم توفر الحد الأدنى من الوقود للتدخلات الإنسانية في القطاع.

وناشد الدفاع المدني في بيان مقتضب، يوم الثلاثاء، الجهات الدولية للتدخل العاجل قبل فوات الأوان.

ووفقًا لرصد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 497 خرقًا لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

