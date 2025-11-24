انتشال رفات 14 شهيدًا من تحت أنقاض منزلين في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الإثنين، رفات 14 شهيدًا من تحت أنقاض منزلين دُمّرا خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة في مخيّم المغازي وسط القطاع، بعد ساعات طويلة من العمل المتواصل وسط إمكانات شديدة المحدودية.

وأوضحت مصادر ميدانية، إن الرفات التي جرى استخراجها تعود إلى 8 شهداء من عائلة أبو حامدة و6 شهداء من عائلة الحاج يوسف، بعدما ظلوا مدفونين تحت الركام منذ استهداف المنطقة بالقصف الجوي الإسرائيلي.

وقالت إن المنزلين كانا قد تعرضا لقصف مباشر من طائرات الاحتلال خلال العدوان، وأن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا بسبب النقص الحاد في الآليات الثقيلة والمعدات المتخصصة لرفع الأنقاض، وهي معدات يمنع الاحتلال إدخالها رغم الحاجة الإنسانية الملحّة لها.

ويواصل الاحتلال منع دخول مئات الآليات اللازمة لعمليات البحث وانتشال الجثامين، في حين تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 9 آلاف شهيد ما زالوا تحت الأنقاض في مختلف مناطق القطاع.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلا أن قيود الاحتلال على دخول المعدات الحيوية ما تزال قائمة، فيما خلّفت حرب العامين الماضيين دمارًا واسعًا طال 90% من البنية التحتية المدنية، ونتج عنه أكثر من 70 مليون طن من الركام، ما يجعل عمليات الانتشال بطيئة وشاقة وتحتاج لتدخل دولي عاجل.