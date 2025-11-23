استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية دير جرير

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني، مساء الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية دير جرير، شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب إن "مواطنا استشهد برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير".

وقال رئيس مجلس قروي دير جرير فتحي حمدان، قوله إن "الشاب براء خيري علي معالي (20 عاما) استشهد خلال هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال على القرية".

وأوضح حمدان، أن "مستوطنين مسلحين هاجموا منازل المواطنين، فيما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال المنطقة لتوفير الحماية لهم".

وأضاف أن "االجنود والمستوطنين أطلقوا الرصاص نحو الأهالي، ما أدى إلى إصابة معالي، مباشرة بالرصاص الحي في الصدر".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذي استشهدوا في تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة إلى أكثر من 1080 شخصا، إضافة إلى نحو 11 ألف مصاب، وأكثر من 20 ألفا و500 أسير.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية/ نفذ المستوطنون 766 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.