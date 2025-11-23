حماس تكشف تفاصيل مباحثاتها مع المخابرات المصرية في القاهرة

فلسطين أون لاين

23 نوفمبر 2025 . الساعة 17:49 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أبرز ما دار في اللقاء الذي جمع وفدها القيادي برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير حسن رشاد، اليوم الأحد في العاصمة القاهرة، وذلك في إطار متابعة تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع الميدانية في قطاع غزة.

وضمّ الوفد أعضاء المجلس القيادي خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين، إضافة إلى عضو المكتب السياسي الدكتور غازي حمد.

وبحسب بيان الحركة، ناقش الطرفان مستجدات اتفاق وقف النار، وآليات الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، إضافة إلى التحديات الميدانية في القطاع.

وأكد وفد الحركة خلال اللقاء التزام حماس بتنفيذ المرحلة الأولى كاملة، مشددًا على ضرورة وقف الخروقات الصهيونية المستمرة، والتي حذّر من أنها قد تهدد بتقويض الاتفاق إذا استمرت دون معالجة.

ودعا الوفد إلى اعتماد آلية واضحة وفعّالة برعاية الوسطاء، تقوم على الإبلاغ الفوري عن أي خرق، بما يمكّن الوسطاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه ومنع أي خطوات أحادية قد تزيد التوتر أو تضر بمسار الاتفاق.

كما ناقش الوفد سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنوية أن التواصل مع المقاتلين منقطع.

