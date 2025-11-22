حماس: الاحتلال يختلق ذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة لحرب الإبادة

طالبت حركة حماس الوسطاء والإدارة الأميركية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن هوية المسلّح الذي تزعم تل أبيب أن حماس أرسلته.

واستشهد اليوم السبت، 22 فلسطينيا وأصيب آخرون بينهم أطفال، في تصعيد وخروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وزعم جيش الاحتلال تمكنه من قتل 11 مقاتلا من المقاومة الفلسطينية من بين 17 حاولوا الخروج من أنفاق رفح، جنوب قطاع غزة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزّت الرشق، أن هذا الادعاء يأتي في سياق "اختلاق ذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة".

وأوضح في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، أنه "لا صحة لما نشرته المصادر الإسرائيلية بشأن إبلاغ حماس للمبعوث الأمريكي ستيف ویتكوف، بأنّ الاتفاق قد انتهى، مشددًا على أن منتهك الاتفاق هو إسرائيل التي "تخرقه يوميًا وبشكل منهجي".

وأضاف أن الحركة طالبت الوسطاء والإدارة الأميركية بضرورة التدخل الفوري لإلزام سلطات الاحتلال بتنفيذ الاتفاق كما هو متفق عليه، ووقف محاولاتها للتنصل من التزاماتها عبر روايات "لا أساس لها من الصحة".

وسبق وأن اخترق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار عشرات المرات في غزة سواء عبر عمليات النسف وإطلاق النار اليومية أو من خلال 3 مرات سابقة بشكل مكثف عبر سلسلة من الغارات وعمليات القصف المركزة.

وبحسب بيان سابق صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن الاحتلال ارتكب ما مجموعه 393 خرقاً موثّقاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين