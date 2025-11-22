حماس تطالب الوسطاء بالوقف عند مسؤولياتهم لوقف خروقات الاحتلال

فلسطين أون لاين

22 نوفمبر 2025 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
سيارة مدنية قصفها الاحتلال اليوم السبت ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين

قالت حركة حماس إن تصاعد خروقات الاحتلال يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية أمام مسؤولية التصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت حماس، في بيان اليوم السبت، أن استمرار جيش الاحتلال في إزالة ما يسمى "الخطّ الأصفر" والتقدّم به يوميًا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع؛ يُعدّ خرقًا فاضحًا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن الخروقات الصهيونية الممنهجة للاتفاق أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء جراء الغارات وعمليات القتل المتواصلة تحت ذرائع مختلَقة، كما أدت إلى تغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها.

وأكدت حماس رفضها لكل محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو لفرض أمرٍ واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه، وندعو الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الخروقات فورًا.

كما طالبت الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، والتصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض مسار وقف إطلاق النار في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #وقف إطلاق النار #خروقات إسرائيلية

