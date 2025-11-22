5 شهداء بقصف الاحتلال سيارة وسط مدينة غزة

استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، عصر اليوم السبت، باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارة في مدينة غزة، في استمرار لخروقات وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال المسيّر قصف سيارة قرب مفترق العباس غرب غزة، ما أدى إلى عدد من الشهداء والجرحى.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وسط وشمالي قطاع غزة، وانتشل جثمان شهيد، مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بإصابة فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال خارج الخط الأصفر شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أكدت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي إصابة فلسطيني بنيران جيش الاحتلال وراء الخط الأصفر شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

إلى ذلك، انتشل جثمان شهيد ارتقى بقصف إسرائيلي سابق على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

واستشهد 323 مواطنًا وأصيب 788 آخرون باستهدافات الاحتلال منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69,738 شهيدًا و170,863 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين