عائلة الهمص تنفي أكاذيب الاحتلال وتُطالب بالإفراج عن الطبيب مروان وابنته

نفت عائلة الطبيب الأسير مروان الهمص، مزاعم "إسرائيلية" حول علاقته بقضية الجندي "الإسرائيلي" القتيل هدار غولدن"، مطالبة بالإفراج عنه وعن ابنته الممرضة تسنيم.

وأكدت عائلة الهمص، في بيان لها، يوم السبت، أن لا علاقة له إطلاقًا بما يزعمه الاحتلال "الإسرائيلي" بخصوص ما يُعرف بقضية "هدار جولدن" أو أي ادعاءات أخرى مرتبطة بهذا الملف.

وقالت، إن "الطبيب الهمص، الذي يشغل منصب مدير عام المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة، لم يكن في يوم من الأيام طرفًا في أي عمل خارج إطار مهنته كطبيب".

وأضافت أنه حتى اللحظة، لا يزال الدكتور مروان ممنوعًا من زيارة محاميه، كما تم تحويل ابنته تسنيم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وطالبت العائلة بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور مروان وابنته تسنيم، وعن جميع أفراد الطواقم الطبية الفلسطينية المعتقلين، "الذين لم يقترفوا ذنبًا سوى قيامهم بواجبهم الإنساني في رعاية المصابين وإنقاذ الأرواح".

والشهر الماضي، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتها بأن الممرضة تسنيم مروان شفيق الهمص، التي اختُطفت من منطقة المواصي في خانيونس جنوب قطاع غزة، محتجزة حاليًا في سجن عسقلان.

وفي وقت سابق، اتهمت عائلة الهمص في قطاع غزة، قوة خاصة تابعة لمجموعات يقودها العميل "ياسر أبو شباب" بالمسؤولية عن اختطاف ابنتهم الحكيمة تسنيم مروان شفيق الهمص، مؤكدةً بأنها "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال وأعوانه من العملاء والخونة ".

وقالت العائلة في بيانها، إن هذه الحادثة تأتي استكمالاً لجريمة سابقة تمثلت في اختطاف والدها الدكتور مروان شفيق الهمص على يد نفس المجموعات.

وأكدت عائلة الهمص رفضها واستنكارها الشديدين للغعل "الجبان والحقير"، مشددة على أن "الحقوق لا تسقط بالتقادم" وأنه "سيكون هناك حساب عسير لكل من شارك في التخطيط أو التنفيذ لهذه الجريمة أو غيرها من الجرائم السابقة".

وفي 21 يوليو/ تموز اختطفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الطبيب مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية أثناء زيارته مستشفى الصليب الأحمر غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش، أن قوات الاحتلال اختطفت الطبيب مروان الهمص، في جريمةٍ جديدة تُسجَّل في جرائم الاحتلال بحق الكوادر الطبية في غزة.

وذكرت مصادر عائلية، أنَّ قوة خاصة اختطفت الطبيب مروان الهمص، فيما أُصيب سائق سيارة الإسعاف الخاصة بهم من أمام مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالقرب من فش فرش جنوبي قطاع غزّة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ الاحتلال ينتهج الإخفاء القسري بحق الأسرى من الطواقم الطبية، مشيرًا إلى أنَّ361 من الكوادر الطبية أسرى في معتقلات الاحتلال "الإسرائيلي".

المصدر / فلسطين أون لاين