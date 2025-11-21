حماس: الاحتلال يزيح "الخط الأصفر" بغزَّة في خرقٍ فاضح للاتفاق

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن إزاحة الخط الأصفر في قطاع غزة لمسافة 300 متر غرباً، يأتي في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، "نحن نلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وفي مقدمتها تسليم جثامين أسرى الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال يعرقل دخول المساعدات التي يستخدمها كورقة لابتزاز المقاومة والشعب الفلسطيني.

وأوضح قاسم، أن الاحتلال لم يوقف حرب الإبادة وإنما غيّر شكلها عبر تقييد المساعدات، ونسف المنازل، وتجريف الأراضي.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلًا وتجويعًا وتدميرًا وتهجيرًا، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين