"الغارديان": قرار مجلس الأمن يعتبر الأكثر غموضًا ويمنح ترامب سيطرة مطلقة على غزَّة

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة، يعتبر الأغرب والأكثر غموضاً.

وأوضحت "الغارديان" أن القرار يُملي على "مجلس السلام" في غزة الإشراف على قوة تحقيق الاستقرار الدولية التي لم تتضح الدول المستعدة أو الراغبة بالمشاركة فيها.

وأضافت، أنَّ "القرار الأممي يهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش في غزة إلى خطة سلام حقيقية، ويعد من أغرب القرارات في تاريخ الأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن القرار يمنح دونالد ترامب السيطرة المطلقة على غزة، وربما يكون توني بلير تابعًا له مباشرة في مجلس السلام، الذي سيشرف على قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات، ولجنة من التكنوقراط الفلسطينيين، وقوة شرطة محلية لمدة عامين".

ولفتت "الغارديان" إلى أنه لا أحد يعلم من سيشارك في مجلس السلام، فهو فقط كما أعلن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، سيترأسه الرئيس الأمريكي وسيضم أقوى القادة وأكثرهم احتراما في جميع أنحاء العالم".

وتابعت "المجلس سيرفع تقاريره إلى مجلس الأمن، لكنه لن يكون تابعا للأمم المتحدة أو خاضعها لقراراتها السابقة".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن القرار ينص على أن قوة الاستقرار الدولية ستضمن "عملية نزع السلاح" في غزة، ما يشير إلى أنها ستضطر إلى سحب الأسلحة من "حماس"، التي أصرت فوراً بعد تصويت الأمم المتحدة على أنها لن تنزع سلاحها.

وتابعت "لا يوجد وضوح أكبر بشأن لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستكلف بإدارة شؤون قطاع غزة اليومية، بتوجيه من ترامب ورفاقه من القادة".

وأكملت "سيكون من الصعب، على أقل تقدير، العثور على أي من هؤلاء التكنوقراط، المستعدين للعمل مع ترامب، والذين قد يكون لهم أي نفوذ على 2.2 مليون فلسطيني على قيد الحياة في غزة. وينطبق الأمر نفسه على قوة الشرطة المزعومة"، حسب التقرير.

وشددت الغارديان على أنه "رغم الضبابية الخانقة، فقد منح قرار مجلس الأمن رقم 2803 كل هذه الهيئات الطموحة قوة القانون الدولي، في محاولة لتحويل اقتراح ترامب للسلام المكون من 20 نقطة إلى خطة وتعزيز وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، الشهر الماضي، إلى سلام دائم".

وأوضحت أن إقرار القرار بأغلبية 13 صوتا مقابل لا شيء، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، دليل على ضبابيته المقصودة، فضلًا عن الإرهاق واليأس العالمي من الحرب في غزة المستمرة منذ أكثر من عامين.

وأشارت إلى أنه "بعد التصويت، وصف المبعوث الأمريكي لدى المنظمة الدولية، مايك والتز، القرار بأنه محور ومسار جديد في الشرق الأوسط، للإسرائيليين والفلسطينيين وجميع شعوب المنطقة على حد سواء.

واستدركت الغارديان "وعندما جاء دور أعضاء المجلس الآخرين للتحدث، كانوا أكثر حذرًا، حيث صاغوا دعمهم أو موافقتهم بناءً على ما قد يترتب على القرار، بدلًا مما ورد في نصه".

