مقتل مستوطن وجرح آخرين بعملية مزدوجة قرب "غوش عتصيون"

متابعة/ فلسطين أون لاين

قُتل مستوطن وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في عملية دهس وطعن عند مفترق تجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم.

وقالت هية البث العبرية، إن قوات الاحتلال "حيّدت" ثلاثة فلسطينيين قالت إنهم نفّذوا العملية، بينما ذكرت إذاعة الجيش أن المنفذين كانوا داخل سيارة نفّذت عملية دهس عند المفترق، قبل أن تقع محاولة طعن وإطلاق نار".

وتابعت: "بحسب شهادات من تواجدوا في موقع الحادث، بدأ الهجوم بدهس سيارة، وترجّل المهاجمان منها بعد محاولة الدهس، وشرعا بطعن المتواجدين عند التقاطع".





وأفادت القناة 12 (الإسرائيلية) بأن جيش الاحتلال فرض طوقًا عسكريًا واسعًا على القرى والبلدات الفلسطينية المحيطة بموقع العملية عقب وقوعها.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين منذ بداية حرب الإبادة في غزة، ما أدى خلال العامين الماضيين إلى استشهاد ما لا يقل عن 1073 فلسطينيًا وإصابة نحو 10,700 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20,500 فلسطيني.

وفي سياق آخر، أُصيب طفل يبلغ من العمر 12 عامًا ومصوّر صحافي بجراح برصاص قوات الاحتلال، خلال تفريق مظاهرة في مخيم نور شمس بطولكرم، خرجت احتجاجًا على تواصل عمليات التهجير وهدم المنازل في المخيم.