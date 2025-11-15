"الأونروا": المنخفض الجوّي يزيد من صعوبة الأوضاع في غزَّة

حذَّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم السبت، من أن الأمطار الغزيرة تزيد من صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، حيث تلجأ العائلات إلى أي مكان متاح، بما في ذلك الخيام المؤقتة.

وأوضحت "أونروا"، أن الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى لتغطية احتياجات السكان المتضررين، مشددة على ضرورة السماح لها بتقديم هذه المساعدات دون عوائق.

وشددت على أن المنخفض الجوي الحالي سيترك تداعيات كارثية على النازحين في القطاع، في ظل هشاشة الملاجئ ونقص الدعم.

وأكدت الوكالة، أن هناك تحركات دولية تهدف إلى الضغط على "إسرائيل" لإجبارها على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسط أزمة متفاقمة يواجهها السكان بسبب استمرار هطول الأمطار وتضرر الخيام والمساكن المدمرة.

ومع دخول فصل الشتاء بقوة، وفي ظل الحالة الجوية الصعبة والمنخفض الذي يضرب قطاع غزة، تتزايد معاناة المواطنين وتتفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها قرابة مليون ونصف إنسان يعيشون حياة النزوح في الخيام، بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم البالية ومزّقت الرياح العاتية ما تبقّى منها.

المصدر / فلسطين أون لاين