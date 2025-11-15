يعرف بـ(GBS).. مسؤول طبي يحذر من مخاطر تفشي مرض نادر بغزة

غزة/ أدهم الشريف

حذر المدير الطبي لمستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحات التخصصية الدكتور وائل خليفة، من مخاطر تفشي مرض نادر في قطاع غزة، يعرف بـ"متلازمة غيلان باريه (GBS)".

وبينما أكد خليفة لـ "فلسطين أون لاين"، أن أسباب هذا المرض النادر ليست معروفة بوضوح، إلا أنه انتشر خلال حرب الإبادة "الإسرائيلية"، وأصاب العديد من المواطنين الأطفال والبالغين من كلا الجنسيْن، وسبب تدهورًا حادًا في حالاتهم الصحية وصلت إلى حد الوفاة.

وعرَّف خليفة "متلازمة غيلان باريه (GBS)" أنها مرض فيروسي يُثبط جهاز المناعة في جسد المصاب. وكان له تأثير قوي على مرضاه في ظل المجاعة التي رافقت الحرب وغياب الغذاء المناسب والفيتامينات، وانتشار الأمراض والأوبئة وتدمير المنظومة الصحية.

وقال المسؤول الطبي: "رغم أنه ليس من المعروف السبب الحقيقي لهذا المرض، إلا أن أعراضه تبدأ بنزلة معوية والتهاب فيروسي، يتبعها مضاعفات الإصابة بـ(GBS)."

وتشمل المضاعفات؛ الاعتلال في الحركة والإحساس وعدم القدرة على الحركة، ويصيب هذا المرض الأعصاب الطرفية السفلية ومن ثم يصعد إلى أعلى الجسد، حتى أنه من الممكن أن يصيب عضلات الرئتين، ما يسبب توقفًا للقلب ومن ثم الوفاة، وفق خليفة.

ونبَّه إلى مخاطر عدم اكتشاف المرض وظهور أعراضه مبكرًا في بعض الحالات، أو اختلاطه بين الأمراض وعدم القدرة على تشخيصه بالشكل المناسب، لأن ذلك يؤدي عادة إلى تأخير في تقديم العلاج إن توفر، ما يشكل خطرًا كبيرًا على حياة المريض.

وعند الإصابة بالمرض -بحسب خليفة- فإن أول الأعراض التي تظهر، هي الهزلان وآلام في المفاصل، وخذلان في الأطراف، وضيق في التنفس، والتهاب معوي يرافقه إسهال.

وأضاف: "الأطباء في مستشفيات غزة شخصوا العديد من الإصابات بمرض (GBS)، لكنها تفتقد للعلاج المناسب، وسبب ذلك مضاعفات صحية خطيرة على حالات المرضى تصل حد الشلل النصفي أو الرباعي، والتنفس من خلال الأنبوب الرغامي، وضعف عام في الجسد."

والدكتور خليفة، وهو أخصائي مخ وأعصاب، منذ أن وصل قطاع غزة وبدأ العمل طبيبا عام 2009، حتى 2023، شخَّص 5 حالات فقط مصابة بهذا المرض، لكن في زمن الحرب وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع الصحية للمواطنين، اكتشف لوحده 20 حالة مصابة بمتلازمة (GBS)، فضلاً عن الحالات الأخرى التي اكتشفها أطباء في مستشفيات غزة، بحسب قوله.

وبين أن علاج هذا المرض يتطلب توفير أجهزة طبية متخصصة لغسيل الدم، وكذلك جهاز آخر وظيفته الأساسية التصدي للميكروب الذي هاجم جهاز المناعة وجعله غير قادر على حماية جسد المصاب، وكلا الجهازين لا يتوفران بغزة.

وحول طريقة تعامل الأطباء مع الحالات المرضية في ظل غياب الأجهزة الطبية المناسبة لعلاجها، أوضح أن مستشفى الوفاء استقبل العديد من الحالات المصابة بمرض (GBS)، بعضها كانت في حالة شلل نصفي أو رباعي، وأخرى بقيت على قيد الحياة بواسطة التنفس الاصطناعي.

وبحسب تأكيده، فإن أطباء مستشفى الوفاء تعاملوا مع هذه الحالات وقدموا لها التأهيل والعلاجات المتوفرة وإن كانت لا تتمتع بالكفاءة العالية لعلاج المرضى، إلا أنها ساهمت في إنقاذ حياتهم، ضمن فترات علاجية متفاوتة بين كل حالة وأخرى، تتراوح بين شهرين و6 أشهر.

وبين أن مستشفى الوفاء لم يسجل لديه أي حالة وفاة بسبب الإصابة بمرض "متلازمة غيلان باريه"، لكن مرضى آخرين توفوا في مستشفيات وزارة الصحة في وقت لم يكن للوفاء القدرة على استقبال حالات جديدة مصابة بذات المرض بسبب امتلاء الأسرَّة.

وأشار خليفة أن الحالات التي غادرت مستشفى الوفاء، ما زالت تتلقى علاجًا طبيعيًا ووظيفيًا خارجيًا، فيما مرضى آخرون على قائمة الانتظار لإدخالهم المستشفى، ومنهم من يتوفى قبل وصوله إليها.

وأكد المدير الطبي لمستشفى الوفاء، أهمية توفير المنظفات والاهتمام بالنظافة الشخصية، والحد من التلوث البيئي الحاصل في غزة وكذلك من سوء التغذية لتلافي الإصابة بهذا المرض النادر.

ويعيش أكثر من مليوني مواطن غزِّي تحت وطأة تداعيات الحرب الدموية التي بدأها جيش الاحتلال في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وامتدت سنتين، دمر خلالها المنظومة الطبية والبنى التحتية، ومعالم الحياة في قطاع سكاني أنهكه الحصار، فيما يشكل انتشار خيام النزوح في كل مكان وغياب الدعم الإنساني تحديًا كبيرًا أمام هؤلاء المهددين بإصابتهم بالمزيد من الأمراض والأوبئة.

المصدر / فلسطين أون لاين