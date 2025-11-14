أول منخفض جوي يضرب فلسطين وسط أمطار غزيرة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد يوم الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبيًا إلى باردة لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردًا نسبيًا نهارًا وباردًا ليلًا.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وأما يوم السبت: فيستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وبارد خاصة فوق المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج .

وتوقعت الأرصاد أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد يوم الأحد المقبل، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وبارد، خاصة فوق المناطق الجبلية.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وتضعف فرصة سقوط الامطار اعتبارًا من ساعات المساء، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والاثنين: يكون الجو غائمًا جزئيًا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذر الأرصاد الجوية خاصة يومي الجمعة والسبت من خطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، ومن شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.

