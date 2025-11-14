الدفاع المدني بغزّة: إرشادات مهمة للمواطنين للوقاية من مخاطر المنخفض الجوي

دعا الدفاع المدني في قطاع غزة، الموطنين لاسيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في محافظات القطاع كافة لضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب مخاطر المنخفض الجوي والرياح الشديدة.

وشدد الدفاع المدني في بيان، يوم الجمعة، على ضرورة فتح قنوات ومصارف ترابية بين خيام النازحين لتجنب مخاطر تعرض المكان لغمر مياه الأمطار.

كما دعا المواطنين إلى التأكد من تثبيت خيام الإيواء جيدا؛ خاصة القريبة من ساحل البحر والمعرضة لتأثير شدة الرياح، وضرورة وضع سواتر وموانع ترابية لمنع تدفق مياه البحر داخل الخيام.

وقال، "يجب تجنب الإيواء في المباني التي تعرضت للقصف الشديد وغير الصالحة للسكن خشية من تأثرها بشدة مياه الأمطار وانهيارها على السكان".

ونبّه إلى عدم إشعال النيران داخل الخيام وقرب المواد البلاستيكية والأقمشة تجنبًا لحدوث الحرائق.

ووجّه الدفاع المدني نداءً لسائقي السيارات والعربات والدراجات النارية "التكتوك" تجنب المررو في المناطق الوعرة والطرق غير الآمنة المغمورة بالمياه تجنبا لمخاطرها.

المصدر / فلسطين اون لاين