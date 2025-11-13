حماس تنعى فتيي الخليل وتؤكِّد: القتل الممنهج لن يكسر إرادة المقاومة

متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفتيين محمد أبو عياش وبلال بعران اللذين قتلهما جنود إسرائيليون قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، اليوم الخميس، إن استهداف الفتية والأطفال في الضفة الغربية المحتلة "جريمة بشعة تنتهجها حكومة القتل والإرهاب".

ونددت الحركة، بسياسة الاحتلال في استهداف الفتية والأطفال بالضفة.

وقالت إن "كل محاولات الاحتلال لترهيب أهل الضفة عبر القتل الممنهج ستفشل، ولن تزيد شعبنا إلا إصراراً وثباتاً، وتعزيزاً لإرادة المقاومة في صدور الأحرار".

وتابع البيان أن "عدوان الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، بما في ذلك استهداف الفتية والأشبال المدافعين عن أرضهم، وآخرهم شهيدا بلدة بيت أمر في الخليل، لن يزيد شعبنا إلا تمسك بحقه، وتصميما على مواجهة الغطرسة والاعتداءات المستمرة".

استشهد الطفلان مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب تقارير عبرية، فإن "جنودا من الكتيبة 636 نصبوا كمينا" وقتلوا فلسطينيين "بعد اقترابهما من القوات وبحوزتهما زجاجات حارقة من دون تسجيل إصابات بين الجنود".

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام الجاري إلى 238 شهيدا، بينهم 43 طفلا و6 نساء.