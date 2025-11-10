بلدية جباليا النزلة: 80‎%‎ نسبة العجز في منظومة الصيانة والتشغيل

فلسطين أون لاين

10 نوفمبر 2025 . الساعة 19:22 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت بلدية جباليا النزلة، أن نسبة العجز في منظومة الصيانة والتشغيل لديها بلغت 80% جراء الحرب على قطاع غزة، ما عرقل جهود هذه المنظومة ما بين آبار وغواطس المياه ومضخات الصرف الصحي وإنارة الشوارع وغيرها؛ بسبب هذه النسبة من العجز.

وقالت البلدية، في بيان صحافي، إن "منظومة الصيانة والتشغيل بحاجة إلى مشاريع مختلفة لتعمل مجددًا؛ كمشاريع توفير المضخات المتنقلة ومضخات تعزيل مناهل الصرف الصحي، ومولدات لتشغيل آبار المياه بقدرة 110KVA إلى 220KVA وأخرى لتشغيل الغواطس بقدرة 25 حصان وآليات ثقيلة لتعزيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي".

وأضافت أن "المنظومة بحاجة أيضًا إلى دعم مشاريع توفير مصادر للإنارة ومستلزمات هذا القطاع لإعادة صيانته وتشغيله في جباليا، خاصة أنه تدمر بنسبة 100% جراء الحرب".

وجددت البلدية دعوتها لكل المعنيين حول العالم بالعمل على دعم منظومة الصيانة والتشغيل على سبيل تقديم الخدمات للمواطنين وإعادة الحياة لمدينة جباليا بعد الحرب المدمرة التي طالت مناطقها كافة.

المصدر / وكالات
#غزة #بلدية جباليا النزلة

