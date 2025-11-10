الإعلامي الحكوميّ: الاحتلال ارتكب 282 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 282 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أسفر عن استشهاد 242 مواطنًا وإصابة أكثر من 620 آخرين، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أن الاحتلال واصل خرق الاتفاق بصورة ممنهجة، من خلال تنفيذ 88 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين مباشرة، و12 عملية توغل داخل الأحياء السكنية متجاوزًا الخط الأصفر، إضافة إلى 124 عملية قصف و52 عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلًا عن اعتقال 23 مواطنًا من مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وحذّر المكتب الإعلامي من أن استمرار هذه الخروقات يهدد بنسف الاتفاق ويعكس تنصل الاحتلال من التزاماته أمام المجتمع الدولي والدول الضامنة، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والأمنية المترتبة على ذلك.

ودعا البيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة والوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والإنسانية، وممارسة ضغط فعلي على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها فورًا واحترام بنود الاتفاق الموقع في شرم الشيخ.

كما طالب المكتب الإعلامي بـفتح جميع المعابر بشكل كامل ودائم لتسهيل دخول شاحنات الغذاء والمساعدات والمواد التجارية والطبية، وفتح معبر رفح لإجلاء أكثر من 22 ألف جريح ومريض بحاجة للعلاج في الخارج، مشيرًا إلى أن هؤلاء يحتاجون إلى نصف مليون عملية جراحية لا يمكن للطواقم المحلية إجراؤها في ظل الحصار ونقص الإمكانيات.

كما شدد على ضرورة إدخال مواد الإيواء العاجلة من خيام وأغطية بلاستيكية مع دخول فصل الشتاء، لضمان حماية أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف إنسانية قاسية داخل القطاع المحاصر.