فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": الاحتلال وواشنطن يتحمَّلان المسؤولية عن تداعيات التعامل مع المُقاتلين برفح

استقالة وزير المالية في حكومة محمد مصطفى.. وهذه أبرز التفاصيل

الصحة بغزَّة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعيَّة إلى 69 ألفًا و179

الأورومتوسطي: "إسرائيل" تواصل الإبادة الجماعيَّة في غزَّة بأشكالٍ مُختلفة

منح دراسية في جامعة Comsats في باكستان للعام الدراسي 2025/2026

بلدية غزة: 85% من بنية المدينة مدمرة بالكامل وكمية الركام تجاوزت 70 مليون طن

"التربية والتعليم" تكشف موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لطلاب غزة (2007)

الضفة الغربية تحت النار.. تصاعد عنف المستوطنين وغياب إستراتيجية فلسطينية للتصدي

نفق "جولدن" يفضح الاحتلال.. عجز استخباري مزدوج بعد عامين من الحرب

الجرح الخمسون: أن تعود لركام بيتك

"مستعدُّون للتَّعامل الإيجابيّ لحل الملف"

"حماس": الاحتلال وواشنطن يتحمَّلان المسؤولية عن تداعيات التعامل مع المُقاتلين برفح

10 نوفمبر 2025 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
...
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الحركة "ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وجاهزة لنزع الذرائع من الاحتلال "الإسرائيلي".

وحمَّل قاسم في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، الاحتلال وواشنطن المسؤولية عن تداعيات التعامل مع مقاتلي حماس في رفح جنوبي القطاع.

وشدد على أن المقاتلين في رفح لن يستسلموا وأن حماس لديها استعداد للتعامل الإيجابي لحل الملف.

وكشف قاسم أن الوسطاء قدموا صيغًا لحل قضية المقاتلين العالقين في رفح لكن الاحتلال تراجع.  

وفي تصريحات سابقة، كشف القيادي في "حماس" إسماعيل رضوان، أن "حماس" قدمت مقترحا للوسطاء لسحب المقاتلين من المنطقة الصفراء وخاصة من منطقة رفح، وذلك من باب سد الذرائع أمام الاحتلال، وأكد حرص الحركة على منع أي تصعيد قد يستغله الاحتلال ذريعة للعدوان.

وشدد رضوان على أن المقاومة ستدافع عن نفسها إذا فكر الاحتلال في مداهمة أماكنها أو الالتحام مع المقاتلين، وأوضح أن خروج المقاتلين من المنطقة الصفراء يجب أن يتم بشكل آمن وسليم وبعزتهم وكرامتهم، بعيدا عن مزايدات الحملات الانتخابية داخل الكيان الصهيوني.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات نسف المباني والقصف المدفعي وإطلاق النار والقذائف في أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#أنفاق رفح #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المجاهدون في رفح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة