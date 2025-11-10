"حماس": الاحتلال وواشنطن يتحمَّلان المسؤولية عن تداعيات التعامل مع المُقاتلين برفح

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن الحركة "ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وجاهزة لنزع الذرائع من الاحتلال "الإسرائيلي".

وحمَّل قاسم في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، الاحتلال وواشنطن المسؤولية عن تداعيات التعامل مع مقاتلي حماس في رفح جنوبي القطاع.

وشدد على أن المقاتلين في رفح لن يستسلموا وأن حماس لديها استعداد للتعامل الإيجابي لحل الملف.

وكشف قاسم أن الوسطاء قدموا صيغًا لحل قضية المقاتلين العالقين في رفح لكن الاحتلال تراجع.

وفي تصريحات سابقة، كشف القيادي في "حماس" إسماعيل رضوان، أن "حماس" قدمت مقترحا للوسطاء لسحب المقاتلين من المنطقة الصفراء وخاصة من منطقة رفح، وذلك من باب سد الذرائع أمام الاحتلال، وأكد حرص الحركة على منع أي تصعيد قد يستغله الاحتلال ذريعة للعدوان.

وشدد رضوان على أن المقاومة ستدافع عن نفسها إذا فكر الاحتلال في مداهمة أماكنها أو الالتحام مع المقاتلين، وأوضح أن خروج المقاتلين من المنطقة الصفراء يجب أن يتم بشكل آمن وسليم وبعزتهم وكرامتهم، بعيدا عن مزايدات الحملات الانتخابية داخل الكيان الصهيوني.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات نسف المباني والقصف المدفعي وإطلاق النار والقذائف في أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.





المصدر / فلسطين أون لاين