الاحتلال يزعم اغتيال 3 عناصر من حزب الله وادعاءات عن تأهيل "منصات للصواريخ"

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال عنصر من حزب الله اللبناني، هو الثالث خلال 24 ساعة، إثر غارة جوية على جنوبي لبنان، تزامنا مع ادعاءات بإعادة تأهيل منصات صاروخية.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أنه “نفذ عملية بإشراف الفرقة “91” وبمساندة سلاح الجو، أسفرت عن مقتل عنصر في حزب الله بمنطقة برعشيت جنوبي لبنان”.

وادّعى جيش الاحتلال أنه "قتل العنصر خلال قيامه بمحاولات لإعادة بناء بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب في المنطقة".

وفي وقت سابق ـأمس السبت، أعلن جيش الاحتلال اغتيال عنصرين من حزب الله، في بلدة شبعا جنوبي لبنان، بذريعة محاولتهما تهريب أسلحة.

في حين، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية قصف مركبة في بلدة برعشيت جنوبي البلاد، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة أربعة آخرين.

وأوضحت أنه في هجوم آخر، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة رباعية الدفع كانت تقل شقيقين من بلدة شبعا (جنوب) أثناء توجههما إلى بلدة عين عطا في قضاء راشيا.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر أمنية، أن "تل أبيب حذرت واشنطن والجيش اللبناني، من أن حزب الله يعيد بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان، ونجح في تهريب مئات الصواريخ من سوريا خلال الأسابيع الأخيرة".

وزعمت المصادر أن "الجيش اللبناني لا يقوم بما يكفي لوقف نشاط حزب الله"، مبينة أنه "في حال عدم تنفيذ عمليات جادة، ستواصل إسرائيل استهداف مواقع الحزب بقوة داخل لبنان".

وبحسب الهيئة فقد أعاد حزب الله تأهيل صواريخ ومنصات أُصيبت خلال المعارك الأخيرة، ونجح في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد.

وأوضحت أنه خلال الشهر الأخير، نفذت القوات الإسرائيلية أكثر من 25 غارة في جنوب لبنان، بينها هجوم على موقع استراتيجي يُعرف باسم “كشمير”، يستخدمه الحزب لإنتاج الصواريخ.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الجنوبية تصعيدا واسعا حيث ينفذ جيش الاحتلال يوميا، غارات على عدة بلدات، كما أنه أنذر مؤخرا مواطنين بالإخلاء في أوسع إنذار منذ سريان اتفاق وقف النار.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت دولة الاحتلال آلاف الخروقات ما أسفر عن إصابة واستشهاد المئات من اللبنانيين.

المصدر / وكالات