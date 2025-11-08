منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة صحية في غزة وتطالب بفتح المعابر فورًا

حذّرت منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة، مع تدهور حالة آلاف الجرحى نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 69,169 شهيدًا منذ بداية حرب الإبادة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إن نحو 16,500 مريض في قطاع غزة ما زالوا ينتظرون إجلاءهم للعلاج في الخارج، مشيرة إلى أن إمداداتها الطبية جاهزة على الحدود لكنها لا تزال عاجزة عن الدخول بسبب إغلاق المعابر.

ودعت المنظمة إلى إعادة فتح معبر رفح وجميع المعابر بشكل عاجل، مؤكدة أن معبر رفح يمثل شريانًا حيويًا للإخلاءات الطبية ومدخلًا أساسيًا للإمدادات الصحية إلى القطاع. كما طالبت بتمكين تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحثّت الدول على استقبال مزيد من المرضى لتلقي العلاج.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 10 شهداء و6 جرحى وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ72 ساعة الماضية، بينهم شهيد جديد وتسعة شهداء انتُشلت جثامينهم من تحت الأنقاض.

وأضافت الوزارة أنه منذ بدء وقف إطلاق النار بلغ عدد الشهداء 241 شهيدًا وعدد المصابين 614 إصابة، فيما تم انتشال 522 جثمانًا من تحت الركام، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للشهداء منذ اندلاع العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 69,169 شهيدًا.

