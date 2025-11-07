رعب في طبريا.. الثعابين تخرج من تحت الأرض وتهاجم بيوت المستوطنين!

متابعة/ فلسطين أون لاين

في ظاهرة غير معتادة أثارت حالة من الذعر والقلق بين المستوطنين، تشهد مدينة طبريا في شمال فلسطين المحتلة انتشارًا متزايدًا للثعابين داخل المنازل والمباني السكنية، وسط مخاوف من تحوّلها إلى ظاهرة تهدد سلامة العائلات والأطفال.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن المستوطنين اكتشفوا خلال الشهر الماضي أكثر من 20 ثعبانًا في مناطق مختلفة من المدينة، بعضها حديث الولادة، في مؤشر على وجود مراكز تكاثر نشطة تحت المباني.

وقال أحد المستوطنين واصفًا المشهد: "ما نعيشه يشبه فيلم رعب حقيقي.. استيقظ ابني ليلاً ليشرب الماء فوجد ثعبانًا داخل قفص الكلب، وفي المطبخ واجهنا آخر. لم يعد الأمر استثناءً، بل أصبح جزءًا من روتيننا اليومي."

وأضاف آخر أن طفله "اكتشف ثعبانًا صغيرًا في غرفة المعيشة يبدو أنه خرج لتوه من بيضه"، مشيرًا إلى أن الثعابين "تظهر في السلالم والساحات يوميًا، حتى إننا نخشى دخول منازلنا".

وأكد المستوطنون أنهم أبلغوا بلدية طبريا مرارًا عن المشكلة دون أن تتخذ أي حلول فعّالة، مشيرين إلى أن الزواحف "تخرج من الأرض باستمرار وتتكاثر بشكل لافت".

من جانبها، أعلنت بلدية طبريا أنها استدعت مختصين لفحص المنطقة وتحديد مواقع تكاثر الثعابين تمهيدًا لمعالجتها، في وقت يتواصل فيه الغضب الشعبي داخل الأحياء المتضررة من الإهمال البلدي وتزايد الخطر الزاحف على حد وصفهم.