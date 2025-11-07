الحية: "طوفان الأقصى" ردٌّ طبيعيٌّ على محاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة خليل الحية، إنَّ "طوفان الأقصى" كان رداً على محاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد.

وقال الحية في كلمة خلال المؤتمر القومي العربي الرابع والثلاثين في بيروت، اليوم الجمعة، إنَّ "غزة جريحة اليوم ولكنها عظيمة وهي تناديكم لنواصل الطريق معاً نحو تحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة".

وأوضح، أنَّ غزة اليوم سطَّرت تاريخًا ناصعًا بمقاوميها وشبابها وشعبها الصامد".

وأضاف "السابع من أكتوبر كان ردّ اعتبارٍ لكلّ عدوان، وردًّا واضحًا على تهميش القضية الفلسطينية، ومحاولات إبراز واقعٍ جديد، وبناء شرق أوسط جديد".

وشدد الحية على أن السابع من أكتوبر جاء ليقول للعالم أجمع: إنه دون حقوق الشعب الفلسطيني لن يتحقق أمنٌ ولا استقرار" ودون إقامة الدولة الفلسطينية، ودون عودة اللاجئين، ودون تقرير المصير للشعب الفلسطيني، فلن تهدأ المنطقة ولا الإنسانية".

وجدد تأكيده أن السابع من أكتوبر سطَّر ملحمة بطولية داخل فلسطين وعلى حدودها عندما اشتركت الأمّة كلٌّ بما يستطيع في نصرتنا.

وأشار الحية إلى أن المطلوب أن يبقى العدو "الإسرائيلي" في دائرة الملاحقة القانونية على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكمل "ستبقى فلسطين كما بقيت غزّة على الرغم من العدوان ببحرها ورجالها ونسائها وأطفالها وسيزول الظلم".

وختم الحية كلمته بالتأكيد أنَّ الطوفان وضع أحرار العالم أمام واجب كبير لوضع الخطط ومراكمة القدرات للسير نحو تحرير فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين