فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لعبة الكونغرس الأميركي الخطِرة على المسجد الأقصى

تجمع العشائر يطالب بآليَّة وطنيَّة عادلة لتوزيع المساعدات في غزة

الاحتلال الإسرائيليِّ يتسبَّب في تفاقم انتشار البعوض والأمراض في غزَّة

"هذا هو المشهد الحقيقيُّ".. القسَّام تنشر مقطعًا مصوَّرًا للرد على مزاعم الاحتلال

كيف نرى فوز زهران ممداني وماذا نتوقَّع؟ كاتب سياسيّ يجيب

الثوابتة: معظم الجثامين المفرج عنها عبارة عن عظام وبعضها بلا ملامح بشرية

القسَّام تعلن العثور على جثَّة أحد أسرى الاحتلال شرق مدينة غزَّة

الجريح "البهتيني".. فتى مزَّقت جسده قنبلة "كواد كابتر"

"نفسي أشوف أولادي".. مأساة أب فقد بصره وبيته وعائلته في قصف إسرائيلي

المتحدثة باسم "الصليب الأحمر": نواصل حوارنا بشأن وصولنا إلى المعتقلين الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية

الثوابتة: معظم الجثامين المفرج عنها عبارة عن عظام وبعضها بلا ملامح بشرية

05 نوفمبر 2025 . الساعة 19:52 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن الجثامين التي تسلّمتها الطواقم الحكومية من الاحتلال مؤخرًا، معظمها عبارة عن عظام فقط، وبعضها خالية تمامًا من الملامح البشرية نتيجة ما تعرضت له من تعذيب ودفن قاسٍ في الرمال.

وأوضح الثوابتة، في تصريح صحافي، أن ملامح الشهداء ذابت بفعل التعذيب والدفن الممنهج، مشيرًا إلى أن فرق الفحص الميداني لاحظت آثار تنكيل ودهسٍ بالدبابات على عدد من الجثامين، في حين تعرض آخرون للإعدام خنقًا، ما يؤكد أن هؤلاء كانوا أسرى أحياء قبل تعذيبهم وقتلهم على أيدي قوات الاحتلال.

وأضاف أن الطواقم الحكومية قامت بدفن 120 جثمانًا لشهداء مجهولي الهوية في مقبرة جماعية، بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية والشرعية والفنية للتعرف عليهم.

وتابع أن الاحتلال يرفض تسليم كشوفات بأسماء الشهداء أو الأسرى الأحياء الذين ما زالوا معتقلين في سجونه، وهو ما يفاقم معاناة ذوي المفقودين الذين يعيشون بين الأمل والوجع في ظل غياب أي معلومات رسمية عن مصير أبنائهم.

وأكد على أن هذه الجرائم تمثل دليلًا جديدًا على سياسة الإعدام الميداني والتنكيل الممنهج التي يمارسها الاحتلال بحق المدنيين والأسرى الفلسطينيين، داعيًا المؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لفتح تحقيقات جنائية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

استلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث شملت 15 جثمانًا كانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تحتجزها خلال الحرب على قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن فرق الصليب الأحمر نقلت جثامين الشهداء، وعددها 15 جثمانًا، إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

5792184327385844552.jpg

وخلال الأيام الماضية، سلَّم الاحتلال "الإسرائيلي" جثامين الشهداء الأسرى، الذين اختطفهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، ووثق المكتب الإعلامي الحكومي آثار شنق وحبال واضحة على أعناق عدد من الجثامين، وإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جداً، ما يؤكد عمليات إعدام ميداني متعمد".

5792184327385844550.jpg

وشدد المكتب الحكومي على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد أن الاحتلال استخدم سياساته الإجرامية في القتل خارج نطاق القانون والتصفية الجسدية للمعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.

ودعا المكتب الحكومي إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة عاجلة للتحقيق في هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.


 

#الأسرى #سجون الاحتلال #الشهداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة