القسَّام تعلن العثور على جثَّة أحد أسرى الاحتلال شرق مدينة غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، العثور على جثة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي القتلى شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت القسام في بيانٍ مقتضب، "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة".

ومنذ أربعة أيام ترافق عناصر من القسام الصليب الأحمر الدولي في حي الشجاعية للبحث عن جثث لأسرى الاحتلال وتسليمها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ويوم الأحد، سلّمت الكتائب ثلاث جثث تعود لأسرى جنود إسرائيليين بعد العثور عليها في نفق جنوبي قطاع غزة، ومن بينها جثة العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال، الذي أُسر أثناء عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والسبت الماضي، أكدت القسام "جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن"، مطالبة الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"توفير المعدات والطواقم اللازمة وتجهيزها للعمل على انتشال الجثث كافة في وقت متزامن".