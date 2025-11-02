شهيد شرق غزة وعمليات نسف للمنازل وقصف جنوبي القطاع

تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة، عبر تنفيذ غارات جوية وأعمال تجريف وتدمير لما تبقى من البنية التحتية ومباني المواطنين.

ففي غزة، استشهد مواطن صباح اليوم إثر قنبلة متفجرة ألقتها طائرة ملإسيّرة إسرائيلية في منطقة سوق الخضار بحي الشجاعية شرق المدينة، ونُقل جثمانه إلى مستشفى المعمداني.

في حين شهد أجواء جنوبي قطاع غزة، وتحديداً مدينة خان يونس، منذ ساعات فجر اليوم الأحد، تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي الحربي منذ ساعات المساء.

وأفادت المصادر المحلية بأن جيش الاحتلال نفذ أربع عمليات نسف استهدفت مباني سكنية في المناطق الشرقية من المدينة، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات عنيفة هزّت المنطقة.

وفي الوقت نفسه، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ قصف مدفعي متقطع وإطلاق نار باتجاه المناطق الشرقية لخانيونس، في تصعيد ميداني متجدد يثير مخاوف من توسّع رقعة المواجهات في الجنوب.

من جانبه، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، انتشال جثماني شهيدين من تحت أنقاض منزل لعائلة الحداد دُمّر في قصفٍ سابق على حي تل الهوا جنوب غربي المدينة.

وعلى الصعيد الإغاثي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن سلطات الاحتلال تواصل منع دخول لوازم الإيواء إلى قطاع غزة، ما أدى إلى تكدّس المواد والمساعدات الشتوية داخل المستودعات دون السماح بإدخالها إلى السكان المحتاجين.

على الصعيد الإنساني، حذر الدفاع المدني في غزة من الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، مشيرا إلى أنه لا يوجد مأوى ولا خيام للنازحين بعد تدمير نحو 90% من المنازل.

وأكد في تصريح صحفي، أن سكان غزة مقبلون على ظروف معيشية قاسية مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن حديث بعض الأطراف عن إدخال الخيام هو إشارة استهزائية بأهالي القطاع لأنها لن توفر الحماية الكافية من قساوة الشتاء.

وأوضح الدفاع المدني أن القطاع لا يملك أي استعدادات لمواجهة الشتاء، وأن الأطفال معرضون لخطر الموت بسبب نقص المأوى والإمدادات الأساسية.

وأشار إلى أن نسبة الشاحنات التي دخلت القطاع لا تتجاوز 24% من الكميات المقررة في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن واقع معاناة الأهالي لم يتغير منذ بدء سريان الاتفاق.

بدورها، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن استمرار هذا المنع يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تعاني آلاف العائلات من أوضاع معيشية صعبة ونقص حاد في مستلزمات التدفئة والمأوى.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في القطاع، بأن إجمالي عدد الشهداء، منذ وقف إطلاق النار وصل إلى 236 شهيدًا، فيما تجاوزت أعداد الجرحى 600 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 502 شهيدا.

ولمدة عامين، ارتكبت قوات الاحتلال بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأدت إلى استشهاد 68858 مواطنا وإصابة 170664 آخرين. كذلك، أدت حرب الإبادة إلى تدمير وتعطيل 90% من البنى التحتية المدنية بالقطاع، بخسائر تُقدّر بنحو 70 مليار دولار.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توصلت حركة حماس وسلطات الاحتلال إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إثر مفاوضات غير مباشرة بمشاركة أنقرة والقاهرة والدوحة، وبإشراف أميركي.

المصدر / فلسطين أون لاين