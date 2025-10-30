أزمة جديدة في "إسرائيل".. الحريديم يتمردون على التجنيد بـ "وقفة المليون"

متابعة/ فلسطين أون لاين

شارك مئات الآلاف من الحريديم، اليوم الخميس، في مظاهرة حاشدة عند مدخل القدس المحتلة رفضًا للتجنيد الإلزامي في صفوف جيش الاحتلال.

وبلغت المشاركة، بحسب الإعلام العبري، نحو 300 ألف متظاهر في ما سُمّي "وقفة المليون"، احتجاجًا على اعتقال طلاب المعاهد الدينية الرافضين للخدمة العسكرية. وتدفّق المتظاهرون من مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، ما تسبب بأزمات سير خانقة وإغلاق طرق رئيسية داخل المدينة ومحيطها.

ورفع المحتجون لافتات من قبيل "الشعب مع التوراة" و"إغلاق المعاهد الدينية يعني القضاء على اليهودية"، فيما حاول المنظّمون ضبط الخلافات بين التيارات الحريدية بعد ظهور لافتات فردية تهاجم جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال.

وقالت اللجنة المنظِّمة إن "اللافتات الرسمية نُشرت مسبقًا وهي وحدها تعبّر عن روح الفعالية"، مؤكدة أن أي شعارات أخرى "مبادرات شخصية لا علاقة للجنة بها".

قبيل إعادة فتح الشوارع، شملت الإغلاقات شارع 1 بين مفرق اللطرون و"غفعات شاؤول"، مع تحويل السير إلى طريق 16، إضافة إلى إغلاق شوارع يافا وهرتسل وشزر وغفعات شاؤول باتجاه مركز المدينة.

وأعلنت شرطة الاحتلال نشر "مئات من عناصرها وحرس حدود الاحتلال" بدعوى "الحفاظ على النظام العام والسماح بحرية التعبير".

وتوقفت المحطة المركزية في القدس (يتسحاق نافون) عن استقبال الركاب عند الساعة الثانية ظهرًا لتجنّب الازدحام، قبل أن يُستأنف عملها لاحقًا، وفق شركة قطارات الاحتلال.

وفي جلسة تقييم ترأسها وزير أمن الاحتلال القومي إيتمار بن غفير ومفوّض شرطة الاحتلال داني ليفي، تقرر تشغيل المحطة حتى 13:30 مع إمكانية التمديد إذا التزم المنظّمون بتخصيص مراقبين لمنع التدافع. كما أعلنت الشرطة تحديثات على خريطة الإغلاقات موضحة أن شارع بيغن مفتوح في الاتجاهين باستثناء المداخل من مفترقي لفتا و"كريات موشيه".

قرار إغلاق المحطة أثار غضب المنظّمين الذين هدّدوا بـ"توسيع الاحتجاج إلى مواقع أخرى» بينها شارع أيالون وطريق 6، قائلين إن «السلطات تفرض الفوضى بعد سعينا لتنظيم مظاهرة منظّمة".

ووجّه رئيس حركة "شاس" أرييه درعي رسالة إلى بن غفير طالبه فيها "بالتدخّل الفوري"، محذرًا من أن القرار "سيمنع عشرات الآلاف من الوصول إلى القدس للصلاة"، ووصفه بأنه "غير شرعي".

بدوره، قال عضو الكنيست موشيه غفني (ديغل هتوراه) إنه "لا يمكن منع مئات الآلاف من الوصول بوسائل النقل العامة"، مطالبًا وزيرة مواصلات الاحتلال ميري ريغيف بإيجاد حل عاجل.