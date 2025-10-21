قطر: ما حدث في غزَّة "إبادة جماعيَّة" وعلى المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن ما جرى في غزة إبادة جماعية، مُعربًا عن إدانته الانتهاكات والممارسات "الإسرائيلية" ومواصلة خرق وقف إطلاق النار.

وأكد أمير قطر، في تصريحات صحفية للجزيرة، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة.

وأضاف، أن "إسرائيل" تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية، بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط، متابعًا "اعتبرنا العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة وكان الرد العالمي قوياً لدرجة صدمت من قام به".

وشدد أمير قطر على إدانته مواصلة "إسرائيل" خرق وقف إطلاق النار وتوسيع الاستيطان بالضفة، ومساعي تهويد الحرم القدسي.

وأردف قائلًا: "من المؤسف أن تكون الشرعية الدولية عاجزة عن فرض احترامها حين يتعلق الأمر بمأساة الفلسطينيين".

المصدر / وكالات