57 شهيدًا و158 مصابًا في غزَّة خلال يوم واحد

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول 57 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 45 شهيدًا نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و12 شهيد انتشال و 158 إصابات وصلوا مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الاثنين، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,216 شهيدًا 170,361 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبينت أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 80 شهيدًا وإجمالي الإصابات 303، وإجمالي الانتشال 426 شهيدًا.