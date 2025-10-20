أبو سلمية: استمرار إغلاق المعابر يهدد حياة آلاف المرضى في غزَّة

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، أن استمرار إغلاق المعابر يهدد بارتفاع عدد الشهداء، مشيرًا إلى تجهيز كشوفات لخروج المرضى لتلقي العلاج خارج غزة.

وقال أبو سلمية في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن نحو 2000 مريض بتر وأكثر من 5000 مصاب بالسرطان بحاجة عاجلة للعلاج خارج القطاع.

وأشار إلى تسجيل وفيات بين مرضى الكلى والأمراض المزمنة نتيجة منع الاحتلال إدخال المعدات الطبية.

وأوضح أبو سلمية، أن أكثر من 3000 مريض فقدوا البصر وأكثر من 1000 فقدوا السمع ويحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة.

وشدد على أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة بحق المرضى من خلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المستلزمات الطبية.





المصدر / فلسطين أون لاين