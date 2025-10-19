السِّيسي يكلِّف حكومته بإنشاء آليَّة لدعم إعادة إعمار غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة مصطفى مدبولي تشكيل آلية وطنية لجمع المساهمات والتبرعات من المواطنين لتمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال السيسي خلال كلمة ألقاها في ندوة نظمها الجيش المصري بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973، إنه كلّف رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بإنشاء الآلية الوطنية للإعمار، معلنًا في الوقت نفسه أن مصر ستستضيف في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية.

ودعا السيسي الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، مؤكدًا أن ذلك تعبيرًا عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين".

وأضاف الرئيس المصري، أن مصر تعمل من أجل نشر السلام والاستقرار في المنطقة، وأنها قادت جهود وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما ثمّن السيسي جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن “الرئيس ترامب قادر على إيقاف الحرب وإحلال السلام في المنطقة”.

وتقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، نتيجة الدمار الذي خلّفته حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة على مدى عامين، فيما تسعى مصر إلى تفعيل خطة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي أُقرت في مارس/آذار الماضي، وتقضي بإعادة الإعمار خلال خمس سنوات بتكلفة 53 مليار دولار.