ظهرت عليهم آثار التعذيب.. الصحة تتسلم 15 جثماناً لشهداء أفرج عنهم الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسلمها 15 جثماناً لشهداء أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 150 جثماناً.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

وأشارت إلى بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين.

ونبهت إلى التعرف حتى اللحظة على هوية 25 شهيد من ذويهم، من خلال رابط الاستدلال الذي تم نشره من الوزارة.

ومنذ الاثنين الماضي، أفرجت حماس عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، كما سلمت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثامين 11 من بين 28 أسيراً إسرائيليا قتلوا في غارات جيش الاحتلال على غزة.

ووفق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تسلم سلطات الاحتلال مقابل كل جثة أسير إسرائيلي، 15 جثمانا فلسطينيا.

وتواصل فصائل فلسطينية بقطاع غزة، البحث عن جثامين أسرى إسرائيليين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي على مدى عامي حرب الإبادة الجماعية التي أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و116 فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و200 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ويذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج لجيش الاحتلال، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين