حماس تتهم نتنياهو بافتعال الذرائع للهروب من التزامات اتفاق وقف النار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلية هو من يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمه.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في تصريح مقتضب، اليوم الأحد: إن محاولات نتنياهو التنصل والتنكر من التزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه الإرهابي المتطرف، في محاولة للهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين.

وتصاعدت وتيرة التهديدات الصادرة عن نتنياهو وأعضاء ائتلافه الحاكم والتلويح باستئناف الحرب وفرض عقوبات على القطاع وحماس بزعم عدم تسليم جثث الجنود الإسرائيليين، رغم تأكيد الحركة في أكثر من مناسبة أنها سلّمت جميع الجثامين التي تمكنت من العثور عليها.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، ارتكب الاحتلال 47 خرقاً موثقاً، ما أسفر عن استشهاد 38 فلسطينياً وإصابة 143 آخرين بجراح متفاوتة، في انتهاكٍ واضح لقرار وقف الحرب ولأحكام القانون الدولي الإنساني.

وتعلن وزارة الصحة بغزة بشكل يومي استشهاد فلسطينيين باستهدافات مباشرة من الجيش الإسرائيلي، فيما يزعم الأخير أن إطلاق النار يأتي بدعوى تجاوز ما يعرف بـ"الخط الأصفر".

و"الخط الأصفر" هو مصطلح أُشيع بالتزامن مع التوصل لاتفاق وقف نار بين حماس وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وهو يشمل المناطق داخل قطاع غزة والتي انسحب إليها الجيش الإسرائيلي وتمركز فيها.

وشملت انسحابات جيش الاحتلال التي بدأت مع سريان الاتفاق، مدينة غزة باستثناء حي الشجاعية وأجزاء من حيي التفاح والزيتون.

