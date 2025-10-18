الصحة بغزة تعلن ارتفاع عدد ضحايا الإبادة إلى 68,116 شهيدًا و170,200 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 68116 شهيدا.

وأفادت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 29 شهيدا، منهم 23 شهيد انتشلوا من الأنقاض، و2 شهداء متأثرين بإصابتهم، و4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال.

وبينت أن الاحصائيات لا تشمل 11 شهيد قضوا مجزرة آل أبو شعبان في حي الزيتون، حيث لا يزالون تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم حتى اللحظة.

وأوضحت أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى 68,116 شهيدًا و170,200 إصابة، مشيرة إلى أنها تشمل 120 شهيدا ممن استكملت بياناتهم واعتمدت من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تسلمت الصحة على أربع دفعات، جثامين 135 شهيدا احتجزهم جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة.

وأكدت الصحة في بيانها وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وأهابت الصحة بذوي الشهداء والمفقودين بضرورة استكمال بياناتهم، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات الوزارة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد رُصد 47 انتهاكاً لوقف إطلاق النار من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء سريانه في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

المصدر / فلسطين أون لاين