خروقات جديدة لاتِّفاق الهدنة... الاحتلال يستهدف باصًا مدنيًّا شرق غزَّة

17 أكتوبر 2025 . الساعة 18:24 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالقذائف المدفعية باصًا صغيرًا كان يقل نحو عشرة أشخاص، في أثناء مروره شرقي دوار الكويت على طريق شارع صلاح الدين في منطقة الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأوضح الدفاع المدني في بيانه أن طواقمه أنقذت فتى مصابًا من موقع القصف، في حين لا يزال مصير بقية الركاب مجهولًا، نتيجة خطورة الأوضاع الميدانية وصعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى المكان المستهدف بفعل استمرار القصف والتهديدات الميدانية.

وأكد الدفاع المدني أن فرقه الميدانية تواصل العمل بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة لتأمين وصول آمن إلى موقع القصف، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ تجري تحت نيران الاحتلال التي لم تتوقف في المنطقة.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت صعّد فيه جيش الاحتلال من قصفه المدفعي صباح الجمعة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مؤخرًا بين المقاومة والاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفًا مدفعيًا مكثفًا استهدف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وذكرت المصادر أن بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس تعرضت لقصف مدفعي ودخاني كثيف، فيما أُصيب ثلاثة مواطنين بنيران الاحتلال قرب منطقة موراج جنوب المدينة.

وأضافت أن آليات الاحتلال أطلقت النار وقنابل دخانية شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، في تصعيد ميداني جديد يُعد خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق، أعلن مستشفى العودة وسط قطاع غزة أنه استقبل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عشر إصابات من جراء إطلاق قوات الاحتلال النار شرق مخيم البريج.

وكما أشار المستشفى إلى استقبال عدد من الإصابات الأخرى الناتجة عن انفجار جسم مشبوه في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه خروق الاحتلال للتهدئة عبر عمليات قصف وإطلاق نار متقطع، تزامنًا مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء الجنوب والوسط.

