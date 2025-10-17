حماس: قصفُ الاحتلال على لبنان تصعيدٌ خطيرٌ وانتهاكٌ فاضحٌ للقانون الدولي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة الغارات الجوية الصهيونية الإجرامية التي استهدفت مدنيين ومنشآت حيوية في جنوب لبنان.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا العدوان يشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وجددت الحركة تأكيدها على التضامن الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق، معتبرةً أن استهداف لبنان هو عدوان على المنطقة العربية برمّتها.

ودعت "حماس" إلى تحرك عربي ودولي عاجل لإدانة جرائم الكيان الصهيوني، ومحاسبته على جرائمه بحق لبنان وفلسطين وتهديده لأمن المنطقة واستقرارها.

وأصيب أمس الخميس، 11 شخصًا إثر غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على عدة مناطق في جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن 6 أشخاص "أصيبوا بجروح جراء غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان في حصيلة أولية".

وأضافت أن من بين هؤلاء جريح في بلدة بنعفول بقضاء صيدا، و5 في بلدة أنصار بقضاء النبطية.

المصدر / فلسطين أون لاين