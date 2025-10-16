من هو اللِّواء محمَّد عبد الكريم الغمَّاري الَّذي اغتالته الاحتلال في اليمن؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء الخميس استشهاد رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، في غارات إسرائيلية نُفذت بدعم أميركي على الأراضي اليمنية، في إطار "العدوان الإجرامي على اليمن ضمن معركة طوفان الأقصى".

وقالت القوات المسلحة، في بيان رسمي، إنها تزف إلى الشعب اليمني أحد أبرز قادته العسكريين الذين ارتقوا "خلال عامين من معركة طوفان الأقصى دفاعًا عن القدس وفلسطين"، مشيرة إلى أن الغماري نال شرف الشهادة أثناء تأدية واجبه الإيماني والجهادي، واستشهد إلى جانبه نجله حسين (13 عامًا) وعدد من مرافقيه.

وأضاف البيان أن "دماء الغماري ورفاقه ستظل امتدادًا لمسيرة الدفاع عن القدس"، مؤكدًا أن الشعب اليمني "قدّم تضحيات جسيمة في سبيل الأمة والقضية الفلسطينية".

ويُعدّ محمد عبد الكريم الغماري (43 عامًا) من أبرز القادة العسكريين في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وقد لمع اسمه في حملة الإسناد لغزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث اتُّهم من قبل "إسرائيل" بالوقوف خلف عشرات الضربات الصاروخية والمسيّرة التي استهدفت مواقع حيوية داخل الأراضي المحتلة.

ولد الغماري في منطقة عزلة ضاعن بمحافظة حجة شمالي اليمن، وتدرّج في المناصب الميدانية حتى تولّى عام 2016 رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية.

وقد أُدرج لاحقًا على قوائم العقوبات الأممية والأميركية بتهم تتعلق بدوره العسكري خلال الحرب اليمنية، حيث صنفته واشنطن عام 2021 كـ"تهديد للاستقرار والسلام الإقليمي".

وفي أواخر أغسطس/آب الماضي، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اجتماعًا لعدد من القيادات الحوثية الرفيعة، زعمت أنه كان يضم الغماري، لكن الجماعة لم تؤكد حينها استشهاده رسميًا حتى إعلان اليوم.

ونعت فصائل فلسطينية عدة القائد اليمني، وفي مقدمتها حركة حماس، التي قالت في بيان: "الشهيد الغماري ارتقى في أشرف المعارك دفاعًا عن الأقصى وفلسطين، ضمن معركة الإسناد المباركة التي تصدرتها اليمن العظيمة".

كما تقدم ذراعها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأحرّ التعازي إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الشعب اليمني الشقيق وقيادة أنصار الله، يتقدمهم السيد عبد الملك الحوثي، في استشهاد القائد الجهادي الكبير اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية.

وقالت الكتائب في بيان صحفي، إن اللواء الغماري "ارتقى شهيداً على طريق القدس مع عدد من إخوانه، في أشرف المعارك دفاعاً عن الأقصى وفلسطين، ضمن معركة الإسناد المباركة التي تصدرتها اليمن العزيزة واستمرت فيها حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف العدوان".

وأضافت القسام: "ننعى شهداء اليمن الأبطال وشهداء أمتنا الأحرار الذين ارتقوا خلال معركة الإسناد لغزة، فاختلطت دماؤهم بدماء أطفال ونساء وشيوخ ومقاومي غزة، لتُسجل أسماؤهم في سجلّ المجد الخالد"، مؤكدة أن التاريخ "سيذكر بكل فخر موقف اليمن الإيماني المشرف الذي وقف دفاعاً عن فلسطين ومسرى رسول الله".

وشددت الكتائب على أن سياسة الاغتيالات الجبانة التي ينتهجها الاحتلال "لن تنال من عزيمة الأمة ولا من إرادة قادتها"، مؤكدة أن دماء الشهداء "هنية والسنوار والعاروري والضيف ونصر الله والحاج رمضان والغماري" ستبقى "منارة تضيء درب الحرية، ولن تزيد الأحرار إلا إصراراً وثباتاً على طريق القدس حتى النصر والتحرير".