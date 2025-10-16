مصر تشدد على أهمية البدء في المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

شددت مصر على أهمية الانتقال السريع إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكدة ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ البنود المتفق عليها وفقًا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقتٍ زار فيه المنسق الأممي معبر رفح لمتابعة ترتيبات إدخال المساعدات.

وخلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر في القاهرة، ناقش الجانبان مستجدات تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة وسبل دعم الاستقرار. وأكد عبد العاطي ضرورة احترام الأطراف كافة التزاماتها، مشيرًا إلى أن البدء بالمرحلة الثانية من الاتفاق يمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الالتزام الدولي بإنهاء الحرب وفتح المسارات الإنسانية.

كما شدد الوزير المصري على أهمية تدفق المساعدات إلى قطاع غزة بكميات تلبي الاحتياجات الملحة للسكان، داعيًا إلى إصدار قرار من مجلس الأمن يحدد ولاية وصلاحيات قوة دعم الاستقرار المنصوص عليها في خطة السلام، وبالتنسيق الكامل مع الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مصر ستستضيف في نوفمبر المقبل المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكداً تطلع بلاده إلى مشاركة بريطانية فاعلة ضمن الجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع.