أسير "إسرائيلي" يروي تفاصيل من مُعاملة كتائب القسَّام خلال فترة أسره بغزَّة

16 أكتوبر 2025 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
الجندي الأسير "الإسرائيلي" ماتان إنغرست

قال جندي "إسرائيلي" كان محتجزا لدى كتائب عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قبل إطلاق سراحه الاثنين الماضي، إن آسريه استجابوا لمطالبه بتوفير أدوات الصلاة اليهودية وكتاب التوراة خلال فترة أسره في قطاع غزة.

و في أول تصريح له بعد إطلاق سراحه، نقلت القناة 13 العبرية عن الجندي ماتان إنغرست، قوله إنه "طلب من حماس إحضار تيفلين (صندوق صغير من الجلد يربطه اليهودي على جبهته خلال صلاته) وكتاب الصلوات (سيدور) والتوراة".

وأضاف، أن كتائب القسام، وفرت له ما طلب من مقتنيات حصلت عليها من أماكن كان جيش الاحتلال قد مكث فيها بغزة.

وأوضح أنه كان يؤدي صلواته 3 مرات يوميا داخل الأنفاق، وأنه نجا بأعجوبة أكثر من مرة من القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق احتجازه.

ويتناقض ما كشفه الجندي "الإسرائيلي" عن معاملته خلال الأسر مع الظروف القاسية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وتشمل التعذيب والإهمال الطبي وسوء المعاملة وهو ما صرح به كل من خرج خلال الأيام الماضية من الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق تبادل الأسرى مع الاحتلال.

وأمس الأربعاء، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها سلّمت جميع الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء الذين كانوا في حوزتها، إضافة إلى كل الجثامين التي تمكّنت من الوصول إليها داخل قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان صحافي مقتضب، عبر منصة "تليجرام"، إن ما تبقّى من الجثامين يحتاج إلى جهودٍ ميدانية كبيرة ومعداتٍ خاصة للبحث عنها واستخراجها من تحت الأنقاض وفي المناطق التي تعرّضت لدمار واسع خلال العدوان الإسرائيلي، مؤكدةً أنها تبذل جهودًا متواصلة من أجل إغلاق هذا الملف بالكامل.

وكانت "إسرائيل" قد تسلمت في اليومين الماضيين جثامين ثمانية من أسراها، وأُفرج عن عشرين أحياء، في إطار اتفاق تبادل رعته الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى حيز التنفيذ، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي المقابل، أطلقت "إسرائيل" 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين
#تبادل الأسرى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #تحرير الأسرى #طوفان الأقصى

