الصحة بغزة: جاهزون لاستلام جثامين الشُّهداء المتوقّع الإفراج عنهم من قبل الاحتلال

14 أكتوبر 2025 . الساعة 12:38 بتوقيت القدس
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن جاهزية الطواقم الطبية من خلال لجنة إدارة جثامين الشهداء، لاستلام جثامين الشهداء المتوقع الإفراج عنها من قبل الإحتلال، والتعامل معها وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، إنها "جهزت فرق الطب الشرعي والإسعاف والطواقم التمريضية والفنية لضمان إتمام عمليات الاستلام والفحص والتوثيق والتسليم إلى ذوي الشهداء بما يليق بقدسية الموقف وكرامة الشهداء الأبرار".

وأكدت الوزارة أن كوادرها تواصل أداء واجبها الإنساني والمهني رغم الظروف القاسية والإمكانات المحدودة، وفاءً لرسالتها في حفظ كرامة الإنسان حياً وشهيداً.

وتابعت " سيتم لاحقاً نشر رابط خاص لعرض المقتنيات والعلامات المميزة للجثامين في حال توفرت للاستدلال والتعرف عليها من قبل الأهالي".

وفجر الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصّل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب بعد أكثر من عامين من العدوان، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من الهدوء وإعادة الإعمار.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جثامين الشهداء #وقف إطلاق النار #مقابر الأرقام #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

